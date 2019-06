Inter: stretta per Lukaku e Barella è sempre più vicino

14/06/2019

L'intesa di massima tra l'Inter e il giocatore c'è ma c'è da scalare la montagna United, che chiede 70 milioni di sterline e vorrebbe inserire Skriniar nella trattativa. Sull'argomento la dirigenza nerazzurra non ci sente proprio, mentre al momento il nome di Perisic non scalda il club inglese (sul croato si registra l'interesse dell'Arsenal). Così come uno scambio con Icardi, che non rientra nei piani di Conte. Un'eventuale partenza dell'ex capitano però spianerebbe la strada che porta al belga, ma Maurito non ha alcuna intenzione di lasciare Milano.



In discesa invece l'affare Barella, dopo la cena tra il presidente del Cagliari Tommaso Giulini con i dirigenti nerazzurri Marotta e Ausilio, che ha posto le basi dell'accordo per il passaggio alla corte di Conte del 22enne centrocampista. Barella ha già l'intesa con i nerazzurri per un quinquennale da 2,5 milioni a stagione: mancano da definire le contropartite tecniche per arrivare ai 50 milioni chiesti dal club sardo. I nomi interessati sono quelli di Bastoni (ma nelle ultime ore si registra una frenata dello stesso Conte che non vorrebbe privarsene prima di averlo visto in ritiro), Eder e Dimarco. Decisivo a questo punto un nuovo incontro tra le parti previsto la prossima settimana. Intanto l'Inter continua il pressing su Lazaro e avrebbe offerto 17 milioni di euro più due di bonus all'Hertha Berlino. A 20 milioni si può chiudere. Capitolo Nainggolan: come riferisce Tuttosport, nel faccia a faccia avvenuto giovedì tra il ds Ausilio e Alessandro Beltrami, agente di Barella ma anche del Ninja, è stato comunicato che il belga è sul mercato ma non partirà per meno di 30 milioni.