Inter, strada in salita per Lukaku: il Chelsea non vuole cederlo in prestito

LA MOSSA

I Blues puntano soltanto alla cessione definitiva. I nerazzurri preparano una nuova proposta e Big Rom è disposto a ridursi l'ingaggio

© Getty Images Il 1° luglio tornerà al Chelsea dopo la fine del prestito con l'Inter ma non per restarci. Romelu Lukaku vuole vestire di nuovo la maglia nerazzurra ma la strada è tutta in salita: lo ha dimostrato l'esito della missione a Londra del ds Piero Ausilio, tornato con un nulla di fatto dal primo incontro con la dirigenza dei Blues dopo la richiesta appunto di rinnovo del prestito. Il Chelsea vuole a questo punto soltanto una cessione a titolo definitivo dell'attaccante belga, che in settimana ha ricevuto un'offerta da sogno dall'Al Hilal con un triennale da 30 milioni a stagione. Rispedita al mittente da Big Rom, 'avvicinato' anche dal Milan.

Lukaku vuole soltanto l'Inter, che però ora non può formulare una proposta di acquisto: prima deve fare cassa per avere quei 40-45 milioni che servirebbero per portare a casa il giocatore. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'Inter starebbe studiando una nuova offerta da presentare al Chelsea per trattenere Lukaku e cioè un'idea di prestito con obbligo di riscatto. Dal canto suo il belga avrebbe già detto ai dirigenti nerazzurri di volersi ridurre l'ingaggio pur di restare a Milano.