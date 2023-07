Inter, verso la rivoluzione in porta: nel mirino Sommer e Trubin

MANOVRE NERAZZURRE

Se si concretizzasse la cessione di Onana allo United i nerazzurri potrebbero optare per un doppio colpo

© Getty Images L'Inter pensa a una vera e propria rivoluzione tra i pali. Nel caso in cui si concretizzasse la cessione di Onana al Manchester United, infatti, i nerazzurri potrebbero optare per un doppio colpo: Yann Sommer e Anatolij Trubin. Il 34enne svizzero del Bayern Monaco, sbarcato in Baviera solo pochi mesi fa per sostituire l'infortunato Neuer, garantirebbe esperienza internazionale, mentre l'estremo difensore dello Shakhtar, classe 2001, sarebbe l'acquisto di prospettiva.

La trattativa per Sommer, al momento, sembra quella più calda, ma i contatti per Trubin ci sono già stati. Il suo intermediario è stato infatti in sede nel tardo pomeriggio di giovedì per incontrare la dirigenza nerazzurra e cominciare a intavolare un discorso. Il nazionale ucraino, per altro, ha già mandato segnali via social: ha commentato con l'emoji degli occhi la notizia, letta su Instagram, del possibile rilancio dello United per Onana, come a voler sottolineare che lui stesso segue da vicino l'evolversi della situazione.

Per ragioni di lista l'Inter potrebbe poi decidere di far rientrare Raffaele Di Gennaro dal Gubbio: a quel punto non vi sarebbe più spazio per Samir Handanovic, a cui non verrebbe rinnovato il contratto scaduto il 30 giugno.