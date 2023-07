Inter, Onana parla d'addio sui social: "Ogni storia ha una fine..."

IL POST

Il portiere camerunese è sul mercato, ma i nerazzurri attendono l'offerta giusta. Il Manchester United è interessato

Il mercato estivo dell'Inter dipende in buona parte dal futuro di Andre Onana. Il portiere camerunese, arrivato la scorsa stagione a parametro zero, dopo un'annata ad altissimo livello in Serie A come in Champions League ha molto mercato che, tradotto per il bilancio nerazzurro, significa ottima plusvalenza. La possibilità di un addio è concreta e il ds dell'Inter, Piero Ausilio non lo ha mai nascosto confermando però l'assenza per il momento di offerte soddisfacenti, ovvero da almeno 50 milioni di euro. Qualcosa però sembra essersi mosso o almeno questo è il messaggio criptico che lo stesso Onana ha postato sui social: "Ogni vita ha una storia e ogni storia una fine. Mai prendere in giro nessuno".

Idolo dei tifosi in pochissimo tempo e capace di mettere in panchina capitan Handanovic, Onana è vicino a salutare i nerazzurri e il campionato italiano dopo una sola stagione. Gli ammiratori non mancano, in primis il Manchester United di ten Hag che Onana lo ha allenato ai tempi dell'Ajax e lo conosce bene: servono però almeno 50 milioni di euro per sbloccare la situazione, un'offerta importante per le casse dello United che sta prendendo tempo.

© instagram

Il ds Ausilio ha dato un ultimatum ai Red Devils: "In questo momento Onana è il portiere dell'Inter, se nei prossimi 15-20 giorni ci saranno movimenti valuteremo. Per ora di offerte soddisfacenti non ne sono arrivate". Per Onana però il destino sembra già essere scritto e lontano da Milano: "Ogni storia ha una fine" ha scritto.

Vedi anche inter Inter, Ausilio: "Vogliamo Lukaku, per Onana servono offerte più alte" All'Inter però sanno anche che i soldi dell'eventuale cessione di Onana servono per organizzare il mercato estivo dopo i rinnovi importanti di Bastoni e Calhanoglu, ma anche per tentare l'assalto a Lukaku. Frattesi, infatti, almeno per questa stagione economicamente è un costo per il prestito ripianato dalla cessione di Mulattieri al Sassuolo.