Sommer all'Inter: più vicino il via libera del Bayern Monaco

MANOVRE NERAZZURRE

Il portiere è in Giappone con i bavaresi, ma potrebbe raggiungere presto i nerazzurri a Osaka. Poi più Trubin di Audero

Il portiere svizzero ha ribadito anche ieri a Tuchel la propria intenzione di trasferirsi a Milano. Nessun problema, è stata la risposta, perché la volontà di tutti è quella di assecondare la volontà del giocatore e lasciarlo partire. Restano da definire ancora alcuni dettagli, da lavorare sulla cifra - l'Inter chiede sempre un piccolo sconto - e, per il Bayern, trovare un sostituto dato che Neuer, titolare del ruolo, è ancora fermo ai box.

Ma si tratta solo di tempo, tempo che Simone Inzaghi spera sia il minore possibile. Il tecnico nerazzurro ha spiegato, ma non ce n'era bisogno, ai suoi dirigenti l'importanza di lavorare con il nuovo portiere per affinare l'impostazione dal basso della sua squadra. Marotta e Ausilio hanno quindi messo Sommer in cima a tutte le priorità e rimandato a un secondo tempo, ad esempio, la ricerca dell'attaccante.

Intanto, in attesa che Sommer possa raggiungere l'Inter a Osaka - questa è la speranza dei nerazzurri -, sul secondo portiere Trubin resta in vantaggio su Audero che potrebbe tornare d'attualità eventualmente più avanti, come riporta Alfredo Pedullà.

