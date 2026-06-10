Inter-Solet, ecco quanto manca. Atta piano B per il centrocampo, incontro con gli agenti di Provedel

"Faremo sicuramente un difensore e Solet è uno di quelli che stiamo seguendo. Sicuramente ci presenteremo con un bel difensore a inizio ritiro", aveva detto qualche giorno fa il ds dell'Inter Piero Ausilio. E i nerazzurri hanno rotto gli indugi, sferrando l'assalto a quello che è il primo nome nella lista per rafforzare il reparto arretrato: Oumar Solet appunto. Superato Muharemovic nel borsino delle preferenze, l'Inter ha iniziato la trattativa con l'Udinese: ecco l'incontro martedì a Milano, da una parte Ausilio e dall'altra il dirigente dei friulani Gianluca Nani. Per il francese classe 2000 l'Udinese chiede 25 milioni di euro senza l'inserimento di contropartite tecniche, l'Inter punta a chiudere per 20-22 milioni più bonus con la formula del prestito con obbligo di riscatto al primo punto fatto dopo il primo di febbraio 2027. L'obiettivo della dirigenza nerazzurra è quello di 'consegnarlo' a Chivu per il ritiro di metà luglio in Germania: il tecnico nerazzurro potrebbe così contare su un giocatore in grado di coprire tutti e tre i ruoli della difesa. L'Inter ha incontrato anche gli agenti del giocatore, che prima di partire firmerà il rinnovo con l'Udinese, con cui è in scadenza a giugno 2027, ottenendo risposte positive. Trentotto le presenze del giocatore nell'ultima stagione con i friulani con tre gol all'attivo. Ausilio e Nani hanno parlato anche di Atta, che vale oltre 20 milioni di euro. Il francese rappresenta un piano B per il centrocampo: il primo obiettivo per la mediana resta Curtis Jones.