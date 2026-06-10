Inter-Solet, ecco quanto manca. Atta piano B per il centrocampo, incontro con gli agenti di Provedel

"Faremo sicuramente un difensore e Solet è uno di quelli che stiamo seguendo. Sicuramente ci presenteremo con un bel difensore a inizio ritiro", aveva detto qualche giorno fa il ds dell'Inter Piero Ausilio. E i nerazzurri hanno rotto gli indugi, sferrando l'assalto a quello che è il primo nome nella lista per rafforzare il reparto arretrato: Oumar Solet appunto. Superato Muharemovic nel borsino delle preferenze, l'Inter ha iniziato la trattativa con l'Udinese: ecco l'incontro martedì a Milano, da una parte Ausilio e dall'altra il dirigente dei friulani Gianluca Nani. Per il francese classe 2000 l'Udinese chiede 25 milioni di euro senza l'inserimento di contropartite tecniche, l'Inter punta a chiudere per 20-22 milioni più bonus con la formula del prestito con obbligo di riscatto al primo punto fatto dopo il primo di febbraio 2027. L'obiettivo della dirigenza nerazzurra è quello di 'consegnarlo' a Chivu per il ritiro di metà luglio in Germania: il tecnico nerazzurro potrebbe così contare su un giocatore in grado di coprire tutti e tre i ruoli della difesa. L'Inter ha incontrato anche gli agenti del giocatore, che prima di partire firmerà il rinnovo con l'Udinese, con cui è in scadenza a giugno 2027, ottenendo risposte positive. Trentotto le presenze del giocatore nell'ultima stagione con i friulani con tre gol all'attivo. Ausilio e Nani hanno parlato anche di Atta, che vale oltre 20 milioni di euro. Il francese rappresenta un piano B per il centrocampo: il primo obiettivo per la mediana resta Curtis Jones.
Sul fronte portiere l'Inter ha in programma nelle prossime ore un incontro con l'agente di Ivan Provedel, designato come vice di Martinez. Il giocatore è in scadenza con la Lazio a giugno 2027. Le due parti definiranno i termini dell'accordo (si parla di un triennale) ma studieranno anche il piano per convincere Lotito. Secondo il Corriere dello Sport, l'Inter sarebbe disposta a sborsare sui 2-3 milioni mentre al momento la Lazio ne vorrebbe 4-5.