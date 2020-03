Inter, sirene inglesi per Godin: duello Tottenham-Manchester United

INTER

Diego Godin si era sicuramente fatto un film diverso della sua esperienza all'Inter. Invece il difensore uruguaiano non ha mai convinto pienamente Antonio Conte che spesso gli ha preferito il giovane Bastoni. Così a fine stagione le strade potrebbero già dividersi, con Godin che potrebbe sbarcare in Premier League dove gli estimatori non gli mancano. Secondo il Mirror si profila un duello Tottenham-Manchester United.

Complice una difesa a tre che poco si addice alle sue caratteristiche e un feeling mai sbocciato con Conte, in casa Inter ascoltano con un certo interesse le proposte che hanno come oggetto il 34enne centrale. Mourinho sta cercando rinforzi per la retroguardia e stravede per Godin, che aveva già cercato senza successo ai tempi del Manchester United. Con Jans Vertonghen in uscita a parametro (e sul quale Marotta ci sta facendo un pensierino), lo Special One cerca esperienza per far crescere Davinson Sanchez e il 20enne prospetto Japhet Tanganga.

L'ex centrale dell'Atletico, piace, anche al Manchester United. Dopo aver ingaggiato Maguire nella passata stagione, Solskjaer vuole mettergli al fianco una maestro della difesa a quattro per blindare il reparto.