Inter, si allunga la fila per Haller: United e Bayern fanno sul serio

OGGETTO DEL DESIDERIO

Per l'attaccante dell'Ajax entrano in giocano due superpotenze del calcio

Si allunga la lista delle pretendenti a Sebastien Haller. L'attaccante franco-ivoriano è da tempo nel mirino dell'Inter, che a marzo ha incontrato gli agenti del calciatore e ottenuto il suo gradimento. Nelle ultime ore, però, la concorrenza si è fatta sempre più spietata. Secondo il Sun, infatti, si sarebbe fatto avanti il Manchester United per volontà del nuovo allenatore Ten Hag, suo attuale manager all'Ajax. La Bild, invece, riporta un contatto tra il Bayern Monaco e l'entourage del 27enne bomber.

Haller è un vecchio pallino di Ausilio, che lo seguì a lungo nel 2016, quando ancora giocava in Olanda, nell’Utrecht. In sei anni la valutazione è aumentata a dismisura e per portarlo via da Amsterdam servono almeno 35 milioni. Bruscolini per club del calibro di Manchester United e Bayern Monaco, alla disperata ricerca di rinforza in attacco. Gli inglesi, infatti, hanno deciso di rinunciare sia a Cavani che Martial e anche il futuro di Ronaldo e Rashford è in bilico. Ten Hag conosce Haller come le proprie tasche e proprio grazie a lui il franco-ivoriano è esploso in Olanda dopo il flop il Premier col West Ham.

Antenne dritte anche in Germania. I campioni in carica del Bayern si stanno guardando intorno in caso di addio di Lewandowski, corteggiato dal Barcellona. Negli ultimi giorni c'è stato un contatto con gli agenti del calciatore, che avrebbe chiesto un ingaggio monstre da 9 milioni di euro. Cifra che l'Inter non può pareggiare, ma che spaventa anche i tedeschi.

