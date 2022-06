Inter, senti l’agente di Radu: "In futuro potrebbe essere il titolare"

L'INTERVISTA

Oscar Damiani annuncia l’addio del portiere: “Ha diverse richieste, deve solo poter giocare”

Il suo clamoroso errore a Bologna, nell’unica presenza stagionale in campionato, ha consegnato il 19esimo scudetto nelle mani del Milan e fatto svanire il sogno della seconda stella nerazzurra e così Ionut Radu in estate lascerà l’Inter. Ma per tornare stando alle parole del suo agente: “Ha dimostrato di essere forte, può fare bene deve solo poter giocare. Sono sicuro che in futuro potrebbe anche essere il titolare dell’Inter”, ha dichiarato Oscar Damiani nel corso della trasmissione 'Il Diabolico e il Divino' di New Sound Level 90FM.

“Il prossimo futuro? Ha delle richieste, vedremo. Penso che quella dell’Inter sia una scelta societaria e noi ci adeguiamo, speriamo di trovare una soluzione – ha detto Damiani, che ha parlato anche del possibile addio di Milan Skriniar in direzione Parigi - "Se qualcuno verrà ceduto verrà rimpiazzato. Skriniar comunque sarebbe una plusvalenza. Ammortizzando i costi in 5 anni sono operazioni che si possono fare. Le squadre italiane negli ultimi anni non sono state gestite bene, questa è la strada per mettere a posto i bilanci”.

