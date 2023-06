Inter, senti Chalobah: "Non conosco ancora il mio futuro ma l'Italia mi piace"

© Getty Images

Trevoh Chalobah è a Milano da qualche giorno come lui stesso ha testimoniato qualche giorno fa con una Instagram Stories. Il difensore inglese è un pupillo del ds dell'Inter Piero Ausilio che ha provato a prenderlo senza successo nelle ultime due sessioni di mercato. E chissà che questa volta non sia la volta buona. Intercettato da Sky Sport, il centrale del Chelsea ha lasciato aperte le porte per un suo approdo in Serie A. "Non si può sapere cosa ci riserva Il futuro, in passato ho giocato in Francia e in Inghilterra. Possibile che possa provare nuove avventure, per un giocatore è importante avere la possibilità di fare esperienze diverse - ha dichiarato -. Non conosco ancora il mio futuro ma l'Italia mi piace, è un bellissimo Paese e il campionato è molto buono. In questo momento, però, ho un contratto con il Chelsea e sono concentrato sul presente. Non si può mai sapere, però: come ho detto, l'Italia mi piace, il tempo è bello e le persone sono gentili, mi trovo bene qui".