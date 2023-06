Chelsea: Chalobah sbarca a Milano per la Fashion Week. E forse per l'Inter

PALLINO DI AUSILIO

Il difensore inglese è già stato nel mirino dei nerazzurri a gennaio e la scorsa estate

© instagram Trevor Chalobah è sbarcato a Milano. Lo ha reso noto lo stesso difensore inglese con una Instagram Stories sotto Galleria Vittorio Emanuele. Una classifica foto da turista, che però potrebbe anche avere un risvolto di mercato per l'Inter. Il 23enne centrale, non convocato dall'Inghilterra, è un grande appassionato di moda e il suo arrivo nel capoluogo lombardo ha a che fare con la Milano Fashion Week. Allo stesso tempo, però, è anche un pallino della dirigenza nerazzurra, in particolare del ds Piero Ausilio che lo ha cercato la scorsa estate e pure a gennaio.

L'arrivo di Bisseck e il riscatto di Acerbi non saranno gli unici colpi in difesa dell'Inter, alla caccia di un sostituto di Milan Skriniar. E casa Chelsea in questo momento sembra la bottega preferita degli uomini mercato nerazzurri. Il piano A, per il quale Ausilio si è già mosso ma per i Blues fanno resistenza, porta Kalidou Koulibaly: l'ex Napoli a Londra ha faticato parecchio e Pochettino lo ha messo sulla lista dei partenti. L'Inter lo vorrebbe in prestito, ma per ora gli inglesi non ci sentono.

Il nuovo allenatore argentino ha davvero una lunga di lista di difensore centrali e qualcuno (almeno uno) andrà via. Pur essendosi ritagliato buon spazio nella passata stagione, uno di questi potrebbe proprio essere Chalobah. Il difensore originario della Sierra Leone ma naturalizzato inglese potrebbe fare le valige e la trattativa sarebbe fattibile anche perché lo stipendio è contenuto e un prestito con diritto di riscatto potrebbe soddisfare tutte le parti in causa. Magari una chiacchierata con l'amico Lukaku potrà servire alla causa nerazzurra...

