Inter senti Arteta: "Balogun? Voglio vederlo, poi decido". Pronta offerta da 40 milioni

MERCATO INTER

L'attaccante americano rientrerebbe nei piani pre campionato del tecnico dei Gunners che al momento frena per la cessione

Folarin Balogun è tra i nomi caldi della lista di mercato dell'Inter per il post Lukaku, con l'attaccante americano che sarebbe un colpo in prospettiva che piace tanto alla società nerazzurra. Mentre si sonda che la pista Morata, nome gettonatissimo in viale della Liberazione, da Londra arriva la frenata del tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta che prima di dare il via libera alla cessione di Bologun vuole vederlo allenarsi da vicino e giocare qualche partita con la maglia dei Gunners. E intanto l'Inter prepara la prima offerta, vicina ai 40 milioni.

Dal ritiro dell'Arsenal Mikel Arteta ha frenato qualsiasi voce su Balogun, che rientra nei piani pre campionato del tecnico dei Gunners: "Ha fatto incredibilmente bene, adesso dobbiamo pensare alla soluzione migliore. Vogliamo vederlo, giocherà le prossime partite e poi prenderemo la decisione migliore". Del suo futuro ha parlato poi lo stesso attaccante: "Sono solo concentrato sullo svolgere la preparazione con l'Arsenal - ha ammesso -. La mia famiglia e il mio entourage si stanno occupando di cosa farò pù avanti". Vedi anche Mercato Dalla porta all'attacco, Inzaghi ha un'Inter da rifare: oggi summit ad Appiano

E secondo quanto riferito da The Athletic l'Inter sarebbe pronta a un primo tentativo d'approccio per l'americano. Per il classe 2001, di rientro dal prestito allo Stade Reims in Ligue 1 al termine di una stagione condita da 37 presenze e 21 gol che lo ha portato a essere il quarto miglior marcatore in Francia, i nerazzurri sono pronti a mettere sul tavolo la proposta di 40 milioni (34,3 milioni di sterline). Ma potrebbe essere comunque un'offerta non ancora sufficiente per l'Arsenal che per il 22enne americano chiede almeno 10 milioni in più.