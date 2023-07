L'attaccante ideale per l'Inter? Inzaghi ha le idee chiare: Morata

INTER

Il tecnico nerazzurro ha una chiara preferenza per l'attaccante spagnolo

© Getty Images Nella rosa degli attaccanti sul taccuino di Marotta e Ausilio per "sostituire" Lukaku ce ne è uno che raccoglie la totale approvazione e l'assoluta preferenza di Simone Inzaghi: Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo per caratteristiche fisiche, tecniche e tattiche piace tantissimo al tecnico dell'Inter. Per essere immediatamente pronti e competitivi ai massimi livelli, a Inzaghi serve una punta che abbia esperienza internazionale, che conosca bene la Serie A e che sappia sposare le sue idee di gioco. Detto questo, l'operazione non è facile ma fattibile, tanto che l'Inter ha già avuto un contatto diretto con l'Atletico Madrid e si è mossa anche con l'entourage del giocatore.

Al di là della reale entità della clausola che può liberarlo dall'Atletico Madrid (21 milioni secondo il club madrileno, 12 milioni per l'entourage del giocatore, un vero e proprio rebus), per lo spagnolo c'è comunque da affrontare la concorrenza forte della Roma (più defilato il Milan che pare essersi indirizzato altrove). I giallorossi, grazie al lavoro di Dybala e alla pressione di Mourinho, si sono portati molto avanti nei giorni scorsi, arrivando a un passo dal sì di Morata. A questo punto l'Inter deve capire quali e quanti siano i margini di azione per poter accontentare Inzaghi: dal giocatore sono arrivati importanti segnali di apertura. Tre le alternative, restano sempre Taremi (sul quale c'è però il Milan) e da ultimo anche Beto dell'Udinese. Per N'Zola il discorso è diverso: piace ma come eventuale quarta punta nel caso di partenza di Correa.

VERSO LA PRIMA OFFERTA PER BALOGUN - Folarin Balogun, però, resta di certo l'alternativa preferita dal club, come investimento di prospettiva per il club di viale della Liberazione. Manca ancora un vero e proprio approccio per l'attaccante dell'Arsenal, ma secondo quanto riferito da The Athletic nelle prossime ore i nerazzurri potrebbero mettere sul piatto una prima offerta. Dopo un sondaggio, infatti, sarebbero pronti 34,3 milioni di sterline, al cambio più o meno 40 milioni, offerta che però i Gunners potrebbero rispedire al mittente data la valutazione di 50 milioni per l'attaccante 22enne americano.