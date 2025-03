Inter, senti Arda Guler: "Futuro? Il Real ha un piano per me, ci credo ancora"

"Arda è un giocatore molto importante, il mio fratellino: gli voglio molto bene e tutti lo sanno. Certo che vorrei venisse a giocare da noi": Calhanoglu chiama, ma Arda Guler non risponde. Il gioiellino del Real Madrid e della Nazionale turca spazza via le voci di mercato a margine della vittoria della Nazionale di Vincenzo Montella contro l'Ungheria: "Futuro? Sono venuto al Real Madrid per giocare e per essere una parte importante di questa squadra. E non smetterò di lottare finché non lo otterrò. Se sono felice al Real? Madrid mi ha dato un piano e io ci credo ancora. Sono sicuro che ci riuscirò, ho persino comprato una casa a Madrid. Lavoro duramente e sono sempre pronto a giocare, come si è potuto vedere in questa partita (in cui ha segnato un gol bellissimo, ndr)".