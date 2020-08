Inter scatenata: stretta per Tonali, in pole per Emerson Palmieri

MANOVRE NERAZZURRE

In casa Inter si pianifica il futuro e le idee sono molto chiare sulle mosse da piazzare sul mercato. Da tempo gli obiettivi principali sono Sandro Tonali ed Emerson Palmieri e in questa direzione si registra qualche passo in avanti nelle trattative. Nel dettaglio, nonostante la difficoltà delle operazioni, i nerazzurri sarebbero infatti in vantaggio sulla Juve per i due calciatori e starebbero cercando il momento giusto per piazzare l'affondo. Col centrocampista c'è già un'intesa di massima, ma Marotta sta temporeggiando in attesa che il Brescia abbassi un po' le pretese economiche. Situazione che, Cellino permettendo, i nerazzurri contano di sbloccare subito dopo la finale di Europa League.

Discorso diverso invece per l'esterno del Chelsea. Emerson Palmieri piace molto a Conte, ma anche alla Juve. E in questo senso nei prossimi giorni sembra dunque profilarsi un duello molto serrato in cui la differenza potrebbe farla il tempismo nell'offerta.

Al momento, i nerazzurri sarebbero in pole per il laterale perché Paratici prima di tentare l'assalto dovrebbe riuscire a vendere un esterno e non è detto che tutto riesca a incastrarsi alla perfezione prima che l'oriundo firmi con l'Inter. Al momento i Blues valutano il calciatore 30 milioni di euro, ma il prezzo sembra destinato a scendere rapidamente ora che l'ex Roma è ormai fuori dai piani di Lampard. Una situazione che sembra giocare decisamente a favore di Marotta & Co.