Mercato Inter: avanti con Tonali, affondo per Emerson Palmieri 

MERCATO

In attesa dell'incontro chiarificatore tra Steven Zhang e Antonio Conte, le strategie di mercato dell'Inter vanno avanti comunque su una linea che potrebbe essere adeguata a tutte le circostanze. Su Tonali e Kumbulla (in concorrenza con la Lazio) la famiglia Suning non ha dubbi, poi ci sono alcune richieste esplicite di Conte che nei limiti del possibile Marotta sta provando a soddisfare. Per poter continuare così.

Ecco dunque tutta la verità su Sandro Tonali, il giovane centrocampista che è riuscito a stregare tutta l'Italia nonostante la retrocessione della squadra in cui ha giocato, il Brescia. Da tempo Cellino ha un accordo, sancito da una stretta di mano, con l'Inter su questa base: 10 milioni di prestito oneroso più 25 milioni di riscatto obbligatorio più alcuni bonus. Accordo di massima anche per un contratto quinquennale con lo stesso Tonali, che andrà a guadagnare dai 2 milioni del primo anno fino ai 3 abbondanti del quinto. Cosa manca allora? Manca l'appuntamento per le firme, perché Cellino negli ultimi giorni ha ricevuto qualche sollecitazione da parte del Milan, che però non riesce con la sua offerta a raggiungere la cifra totale proposta dall'Inter. Il presidente del Brescia inoltre pensa che l'avvento di Pirlo sulla panchina della Juventus possa preludere a un forte rilancio bianconero. Un rilancio che al momento non c'è stato e che tranquillizza parecchio Marotta, forte di un'offerta difficile da eguagliare e ancora nettamente in vantaggio in questa operazione. Su Kumbulla la fase di stallo deriva dal fatto che l'offerta della Lazio è leggermente più vantaggiosa per il Verona, ma il giovane difensore è molto attratto dall'Inter. Anche in questo caso Marotta non ha fretta.

OBIETTIVO EMERSON PALMIERI

Tra gli obiettivi specifici richiesti da Conte c'è un terzino sinistro di livello internazionale come Emerson Palmieri. Sistemata molto bene la fascia destra con l'acquisto di Hakimi, adesso va puntellata anche quella sinistra. L'italo-brasiliano sarebbe molto felice di tornare in Italia, dove avrebbe la possibilità di mettersi ancor più in evidenza per mantenere il posto da titolare nella Nazionale azzurra. Resta da sciogliere il nodo del prezzo. Il Chelsea valuta il suo giocatore 25 milioni, l'Inter non vorrebbe superare i 20. Però le basi per una trattativa seria ci sono e dopo aver chiuso l'avventura in Europa League sicuramente Marotta ha in programma un blitz a Londra.

UNO TRA KANTE' E NDOMBELE

Con il Chelsea la trattativa potrebbe essere doppia, perché a Conte piacerebbe da pazzi anche Kanté, centrocampista che proprio lui volle a tutti i costi quando allenava i Blues. La ricca campagna acquisti svolta dal club di Abramovic rende necessaria qualche cessione. Kantè viene valutato tra i 50 e i 60 milioni, troppi anche per le ambizioni del Gruppo Suning che proverà a mitigare gli effetti dell'operazione sul bilancio inserendo un giocatore tra Skriniar e Perisic. L'alternativa resta Ndombele del Tottenham, ma anche in questo caso con uno scambio. E comunque la stagione negativa di Ndombelè lo rende indubbiamente il secondo nome della lista dopo il maratoneta Kantè.