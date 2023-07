Inter, ritorno di fiamma per Scamacca: pronti 20 milioni

L'Inter piomba su Gianluca Scamacca. I nerazzurri, sempre a caccia di un attaccante dopo la rottura definitiva con Lukaku, hanno messo nel mirino l'ex bomber del Sassuolo, in uscita dal West Ham dopo una stagione travagliata, chiusa anzitempo con un'operazione al menisco. Scamacca è da tempo nel mirino della Roma, la sua squadra del cuore, ma i giallorossi al momento possono muoversi solo per un prestito, mentre l'Inter avrebbe la liquidità necessaria per convincere gli Hammers e riportarlo in Italia a titolo definitivo: pronti 18-20 milioni di euro.