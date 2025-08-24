Logo SportMediaset
Mercato

Bologna, Italiano: "Follia giocare con il mercato aperto"

24 Ago 2025 - 09:43

"Mercato aperto durante il campionato? Non so chi lo vuole, per me è follia pura perché non può essere. C'è gente che prima delle partite sta al telefono con i procuratori, che vuole andare via, gente che non ha voglia di giocare e così non esiste. Ci sono mesi e mesi per preparare le squadre ed è pura follia. Sono in tanti che la pensano così, è improponibile. Sono anni che faccio l'allenatore, è una roba che non esiste. Non è giusto soprattutto nei confronti degli allenatori". Così Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ai microfoni di Sky Sport, critica la scelta di tenere il mercato aperto durante le prime giornate di campionato. "Non si può lavorare in questo modo, c'è tanto tempo per preparare le squadre e non vedo perché ancora adesso gli allenatori devono avere questa difficoltà. Per me è una follia totale, vedo che non si riesce a risolvere questo problema e ci saranno squadre che perderanno punti", ha poi aggiunto in conferenza stampa. 

