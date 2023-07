Roma, Scamacca più vicino? Il West Ham non lo convoca per l'amichevole

MERCATO

L'attaccante azzurro non ha partecipato al test contro il Dagenham & Red, il club inglese valuta il prestito oneroso con obbligo condizionato

Il nome dell'italiano non figurava nemmeno tra le riserve, mentre i suoi compagni erano in campo lui era in giro con la fidanzata Flaminia Apolloni (come testimoniano i social di lei, ndr) e in tempi di calciomercato potrebbe essere un segnale di futuro addio, anche se oltre a Scamacca mancavano anche Emerson Palmieri, Paquetà, Ogbonna, Fornals, Ings e Antonio.

Scamacca sogna il ritorno in Italia e la Roma, che va a caccia del vice Abraham, sarebbe la destinazione preferita, ma senza una cessione pesante (Ibanez?) il club giallorosso non può investire e quindi gli inglesi avrebbero aperto all'unica formula percorribile dai capitolini, ovvero il prestito con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione in Champions League.

I contatti tra il West Ham e Tiago Pinto sono frequenti, si discute dell'onerosità del prestito e soprattutto delle cifre dell'eventuale riscatto, ma presto Mourinho potrebbe avere in ritiro il nuovo numero 9 che chiede da tempo.

