Inter, Sanchez primo obiettivo in attacco

L'epilogo dell'affare Dzeko costringe l'Inter a cambiare obiettivo in attacco: ora tutte le strade portano ad Alexis Sanchez, 30 anni. La società nerazzurra ha già trovato l'accordo con Fernando Felicevich, agente dell'attaccante cileno (che è lo stesso di Arturo Vidal, altro obiettivo di Marotta e Ausilio) e ora si dovrà tornare a trattare con il Manchester United dopo l'acquisto di Lukaku. Si punta al prestito con diritto di riscatto ma i Red Devils potrebbero anche concedere una buonuscita a Sanchez facilitandone la cessione a titolo definitivo.

Il Nino Maravilla, cercato dall'Inter già ai tempi dell'Udinese e del Barcellona (ma anche dallo stesso Conte quando allenava la Juventus), è da tempo fuori dal progetto dello United: la scorsa stagione, tra infortuni e scelte tecniche, aveva messo insieme solo 1.240 minuti. È anche una questione economica, il maxi-ingaggio da 14 milioni di euro netti (fino a giugno 2022) spinge i Red Devils a voler trovare una sistemazione a Sanchez.

Felicevich è quindi volato in Inghilterra col "mandato" interista per trovare una soluzione che vada bene ad entrambi i club. In caso di prestito, servirebbe una mano degli inglesi, se invece il giocatore trovasse un accordo per liberarsi dallo United la strada diverrebbe in discesa.

Rimangono comunque aperte le piste alternative che portano a Fernando Llorente, svincolato, e Ante Rebic, dell'Eintracht Francoforte. Più complicato arrivare a Timo Werner, in scadenza a giugno 2020 con il Lipsia ma già in parola con il Bayern Monaco per la prossima stagione.