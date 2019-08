Inter, non solo punte: caccia a Biraghi e Vidal per completare la rosa

Non si vive di sole punte! O per lo meno non può farlo l'Inter. Perché se è vero che il rinnovo di Dzeko con la Roma pone Marotta nella condizione di trovare un nuovo attaccante da affiancare a Lukaku, è altrettanto vero che da qui al 2 settembre i nerazzurri hanno l'urgenza di colmare almeno altre due lacune in rosa: la prima a centrocampo, la seconda sulla fascia. Antonio Conte ha bisogno infatti di un esterno da affiancare, non solo numericamente, ad Asamoah e di un centrocampista di fisico ed esperienza per completare la linea mediana. I candidati più accreditati, al momento, sono due: Cristiano Biraghi, cresciuto oltretutto nelle giovanili dell'Inter, e Arturo Vidal, in uscita dal Barcellona e pallino del tecnico nerazzurro che già lo ha avuto con sè ai tempi della Juve.

A distanza di un anno torna dunque di forte attualità il nome del centrocampista cileno. Sfumato l'estate scorsa, quando in uscita dal Bayern finì dritto dritto al Barcellona, Vidal si trova ora ai margini del progetto blaugrana. La non convocazione per la prima di campionato ha fatto capire come Valverde non faccia più affidamento su di lui e, secondo quanto riportato dai media catalani (e cileni) il club ha fissato anche il prezzo di vendita: 20 milioni. Cifra alta, trattandosi comunque di un 32enne, ma abbordabile e, soprattutto, limabile, tanto che ora come ora non è da escludere una accelerazione che potrebbe portare a importanti novità in tempi molto brevi. L'unica variabile di cui si deve tenere conto, e che potrebbe cambiare le carte in tavola, è il desiderio di provarci fino all'ultimo con Milinkovic Savic: se da Roma, sponda Lazio, dovessero arrivare segnali anche minimi di apertura, ecco che il ballottaggio (anche se è decisamente improprio definirlo così) porterebbe ad allungare i tempi. Anche perché, in questo caso, bisognerebbe prima fare cassa (o avere la certezza di poterlo fare) con le uscite di esuberi quali Joao Mario e Dalbert. Ma pure con quella, decisamente sofferta, di Mauro Icardi.

Sulla fascia, invece, il nome è quello di Cristiano Biraghi. Nella trattativa con la Fiorentina non figura più Dalbert (per il brasiliano si profila un ritorno al Nizza) e si è parlato di un inserimento di Politano che però non intende lasciare l'Inter. L'ex Sassuolo, reduce da una prima più che buona stagione in nerazzurro e memore del fatto che che proprio nel 3-5-2 neroverde con Iachini ha saputo dare il meglio di sè e guadagnarsi la maglia interista, è convinto di potersi giocare le proprie carte anche con Antonio Conte. In ogni caso, contropartite tecniche o meno, l'accordo con Biraghi c'è, con il club di Commisso non ancora: c'è comunque fiducia, tanto che le possibili alternative (Gosens e Darmian) sono al momento molto defilate.