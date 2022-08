Inter-Sanchez, l'addio è ufficiale

ORA VA AL MARSIGLIA

Il cileno ha firmato la risoluzione del contratto: ora va al Marsiglia

Dopo tre stagioni si chiude l'avventura di Alexis Sanchez all'Inter. Il cileno e i nerazzurri hanno deciso di separarsi optando per la rescissione del contratto in scadenza tra un anno. L'attaccante esterno non rientrava più nei piani tecnici di Inzaghi e la società si è alleggerità di un ingaggio importante da 7 milioni di euro netti a stagione. All'Inter Sanchez ha chiuso con 20 gol in 109 presenze vincendo uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Ora per l'esterno ex Barça c'è il Marsiglia.

IL COMUNICATO UFFICIALE

FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto dell'attaccante cileno Alexis Sanchez. Il Club desidera ringraziare Alexis per le sue tre stagioni in nerazzurro culminate con la conquista di tre trofei e gli augura il meglio per il prosieguo della carriera.