Inter, tutto fatto per Samardzic: nelle prossime ore atteso a Milano

Sistemato anche il piccolo intoppo di ieri sera, è tutto fatto per il trasferimento di Lazar Samardzic all'Inter. Giovanni Fabbian ha messo a posto ogni dettaglio nel contratto con l'Udinese, facendo arrivare il via libera alla trattativa tanto che Samardzic nelle prossime ore è atteso a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto. D'altronde dalla dirigenza interista non erano trapelate particolari ansie, il centrocampista tedesco naturalizzato serbo vestirà presto il nerazzurro.