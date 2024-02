Inter, rinnovo Lautaro Martinez: "Non c'è da preoccuparsi, solo mettersi d'accordo"

IL MESSAGGIO

Il capitano nerazzurro: "Non è facile, ma la strada è giusta e io sto molto bene qui"

Inter-Juventus, le foto della partita













































© Getty Images 1 di 24 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'Inter ha battuto la Juventus nello scontro scudetto, ma le buone notizie per i nerazzurri potrebbero non finire qui. Il trascinatore in campo nonché capitano Lautaro Martinez ha parlato del suo futuro con il rinnovo che tarda ad arrivare, ma non ancora per molto: "Ne stiamo parlando, sicuramente non è facile ma cercheremo di trovare l'accordo perché la strada è quella giusta. Io mi concentro sul campo, ho 2 anni di contratto e sto bene all'Inter. Non c'è da preoccuparsi, solo mettersi d'accordo".

L'argentino non ha segnato contro la Juventus, ma i tre punti sono fondamentali nella corsa allo scudetto dell'Inter: "Era una grande opportunità per noi e abbiamo fatto un'ottima gara per gioco e personalità. Abbiamo messo in difficoltà la Juventus che si difendeva per ripartire, riaggredendo subito il pallone, una cosa che abbiamo analizzato bene a video. Siamo molto contenti" ha commentato Martinez a DAZN.