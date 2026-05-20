Serie A, quanto vale ogni posizione in classifica: milioni dai diritti tv tra Champions e salvezza

Al momento solo cinque squadre su 20 sono certe di chiudere il campionato nella posizione in cui si affacciano all'ultima giornata. L'Inter, che domenica ha festeggiato il 21esimo scudetto sfilando per Milano, è a +13 sul Napoli e incasserà 15,7 milioni. L’Atalanta, settima, è in vantaggio negli scontri diretti con il Bologna ottavo a -3 e guadagnerà 5,6 milioni. I felsinei, dopo la vittoria proprio a Bergamo, a loro volta non potranno essere raggiunti dalla Lazio, che con la sconfitta nel derby è scivolata a -4: per i rossoblu ci saranno 5 milioni. In fondo alla classifica, Verona e Pisa non si muoveranno da penultimo e ultimo posto. I veneti sono a +3, ma hanno una differenza reti positiva di 10 gol (il criterio che si valuterebbe in caso di arrivo alla pari, gli incroci in campionato sono finiti entrambi 0-0). Nelle casse dei gialloblu arriveranno 600mila euro (oltre a 25 milioni dal cosiddetto "paracadute"), in quelle dei toscani 300mila euro (e 10 milioni di paracadute). Le altre si giocano tutto in 90 minuti.