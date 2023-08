Inter, rilancio per Scamacca: 25 milioni più bonus al West Ham

Il no del West Ham all'offerta da 20-22 milioni di euro per Gianluca Scamacca era in qualche modo atteso vista la richiesta di 30 milioni fatta dagli inglesi ma l'Inter non si ferma e rilancia: pronti 25 milioni di euro più bonus, cifra che avvicina sensibilmente l'affare alla chiusura dato che l'ex Sassuolo non rientra nei piani degli Hammers e, soprattutto, non sono arrivate fin qui offerte concrete - la Roma non si è mai spinta oltre al prestito con diritto di riscatto - e importanti per lui. Scamacca serve per colmare il vuoto lasciato da Lukaku e Dzeko in attacco, in questo momento è la prima necessità dei nerazzurri.