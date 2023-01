Psg, Galtier: "Skriniar non arriverà a gennaio". E lo slovacco tratta con altri club

© Getty Images

Una sola certezza: Skriniar non rinnova con l'Inter. Su questo non ci sono dubbi. Su dove, quando e con chi proseguirà la sua carriera invece sì. Partiamo dalla tempistica: tutto porta a pensare che al di là di presumibili difficoltà ambientali lo slovacco resterà a Milano sino a giugno. A lui, in primis, non conviene cambiare ora: da svincolato sarà padrone del suo cartellino e potrà monetizzare al massimo i conseguenti benefici. E d'altra parte anche il Psg, sua più probabile destinazione, nel mercato invernale non intende sborsare alcun euro per lui. Le voci su una presunta offerta all'Inter di dieci/quindi milioni non solo non trovano conferma ma sono anzi state smentite dagli stessi ambienti parigini. A escludere categoricamente l'operazione è stato Christophe Galtier, il tecnico del Psg che a proposito dell'argomento Skriniar non si è mai tirato indietro: "Rinforzare ora la rosa con un difensore? Penso che le domande sul mercato debbano essere fatte al presidente, al settore sportivo, a Luis Campos; io sono assolutamente concentrato sul campo. Con molta franchezza, poi, vi ho già detto che avremmo operato solo nel caso in cui fosse partito un giocatore. Quindi ora vogliamo trovare un giocatore in attacco, sull'ala destra. Vedremo se riusciremo a trovare quel determinato tipo di giocatore o se non arriverà nessuno".