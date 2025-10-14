Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
MANOVRE NERAZZURRE

Inter, piace sempre Guehi in caso di cessione di Bisseck

Se il difensore tedesco premesse per andare via a gennaio, i nerazzurri potrebbero ripensare al capitano del Crystal Palace

14 Ott 2025 - 09:29

Continuano gli spifferi di mercato attorno a Yann Bisseck, anche ieri la Bild ha parlato di contatti tra l'entourage del giocatore e Markus Krosche, ds dell'Eintracht Francoforte. Il difensore, chiuso da Akanji, ha paura di trovare poco spazio in stagione rischiando di non venire più convocato dalla Germania (Nagelsmann non lo ha chiamato nelle ultime due tornate) proprio nella stagione che porta ai Mondiali. Ecco perché in casa Inter è naturale esplorare qualsiasi scenario, anche quello di una cessione del giocatore a gennaio alle cifre richieste dal club nerazzurro.

In estate il Crystal Palace aveva offerto oltre 30 milioni per Bisseck trovando sia il muro interista, che ne voleva almeno 40, sia quello del giocatore che non era convinto della destinazione. Ora però molto è cambiato e, se da un lato non si può non tenere conto della volontà del 24enne, bisogna pure considerare che il mercato di gennaio è sempre complicato dunque l'Inter si aspetta un'offerta quantomeno all'altezza di quella estiva.

Per facilitare l'affare con gli inglesi, ancora interessati a Bisseck, potrebbe andare in porto uno scambio, scrive Tuttosport. La dirigenza nerazzurra, infatti, non ha mai smesso di seguire Marc Guehi, capitano del Palace e titolare della nazionale inglese. Il classe 2000 è in scadenza il prossimo 30 giugno e l'Inter a gennaio potrebbe anticipare la concorrenza (per esempio piace al Liverpool, che era andato vicinissimo ad acquistarlo anche se poi l'affare era saltato. E ora i Reds devono sostituire Leoni infortunato...) proponendo uno scambio con Bisseck, con conguaglio a proprio favore visto che tra 8 mesi Guehi sarà libero di firmare per chi vuole.

Leggi anche

Neymar, non solo Napoli: offerto anche all'Inter, a gennaio sarà libero a zero

guehi
inter
bisseck

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Inter

Bisseck vuole i Mondiali e pensa di partire a gennaio ma l'Inter perderebbe soldi

L'Inter pensa al futuro e guarda al Brasile: nel mirino il 17enne figlio di Robinho

L'Inter si tiene stretto il fenomeno Pio: dagli assalti respinti in estate a un ingaggio raddoppiato

Stankovic, prima volta con la Serbia: "Dimarco mi ha fatto i complimenti". E l'Inter pensa alla recompra

Quando l'Inter dice no: tutte le offerte rifiutate in estate dai nerazzurri

L'Inter guarda in Germania per il post Sommer: occhi su Atubolu, il pararigori erede di Neuer

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:04
La Juventus prova un nuovo colpo "alla Yildiz": si valuta Adin Licina
10:00
Ilicic: "Col Napoli era fatta, poi... Mi cercarono anche Milan e Bologna"
09:08
Juventus, Pinsoglio pensa al ritiro a fine stagione
08:00
Olympique Marsiglia, Emerson Palmieri: "Il mio trasferimento ha rischiato di saltare all'ultimo minuto"
23:00
Sassuolo, si lavora al riscatto anticipato di Muric