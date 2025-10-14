Inter, piace sempre Guehi in caso di cessione di Bisseck

Per facilitare l'affare con gli inglesi, ancora interessati a Bisseck, potrebbe andare in porto uno scambio, scrive Tuttosport. La dirigenza nerazzurra, infatti, non ha mai smesso di seguire Marc Guehi, capitano del Palace e titolare della nazionale inglese. Il classe 2000 è in scadenza il prossimo 30 giugno e l'Inter a gennaio potrebbe anticipare la concorrenza (per esempio piace al Liverpool, che era andato vicinissimo ad acquistarlo anche se poi l'affare era saltato. E ora i Reds devono sostituire Leoni infortunato...) proponendo uno scambio con Bisseck, con conguaglio a proprio favore visto che tra 8 mesi Guehi sarà libero di firmare per chi vuole.