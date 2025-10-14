Inter, piace sempre Guehi in caso di cessione di Bisseck

Se il difensore tedesco premesse per andare via a gennaio, i nerazzurri potrebbero ripensare al capitano del Crystal Palace
Continuano gli spifferi di mercato attorno a Yann Bisseck, anche ieri la Bild ha parlato di contatti tra l'entourage del giocatore e Markus Krosche, ds dell'Eintracht Francoforte. Il difensore, chiuso da Akanji, ha paura di trovare poco spazio in stagione rischiando di non venire più convocato dalla Germania (Nagelsmann non lo ha chiamato nelle ultime due tornate) proprio nella stagione che porta ai Mondiali. Ecco perché in casa Inter è naturale esplorare qualsiasi scenario, anche quello di una cessione del giocatore a gennaio alle cifre richieste dal club nerazzurro.
In estate il Crystal Palace aveva offerto oltre 30 milioni per Bisseck trovando sia il muro interista, che ne voleva almeno 40, sia quello del giocatore che non era convinto della destinazione. Ora però molto è cambiato e, se da un lato non si può non tenere conto della volontà del 24enne, bisogna pure considerare che il mercato di gennaio è sempre complicato dunque l'Inter si aspetta un'offerta quantomeno all'altezza di quella estiva.
Per facilitare l'affare con gli inglesi, ancora interessati a Bisseck, potrebbe andare in porto uno scambio, scrive Tuttosport. La dirigenza nerazzurra, infatti, non ha mai smesso di seguire Marc Guehi, capitano del Palace e titolare della nazionale inglese. Il classe 2000 è in scadenza il prossimo 30 giugno e l'Inter a gennaio potrebbe anticipare la concorrenza (per esempio piace al Liverpool, che era andato vicinissimo ad acquistarlo anche se poi l'affare era saltato. E ora i Reds devono sostituire Leoni infortunato...) proponendo uno scambio con Bisseck, con conguaglio a proprio favore visto che tra 8 mesi Guehi sarà libero di firmare per chi vuole.