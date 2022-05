Inter, per Dybala serve ancora tempo prima dell'offerta ufficiale

MANOVRE NERAZZURRE

Nerazzurri e Antun si sono presi qualche giorno, la Roma continua a pressare. Attesa la risposta di Perisic in merito al rinnovo di contratto

Sono tanti i fronti aperti del calciomercato dell'Inter: molta carne al fuoco, forse troppa nel senso che non tutto può essere realizzato e soprattutto nell'immediato, ma è vero che Marotta e Ausilio sono particolarmente attivi, su ogni reparto. I nomi più caldi delle ultime ore sono quelli di Paulo Dybala e Ivan Perisic: ieri l'incontro con l'entourage della Joya ha confermato la volontà dei nerazzurri di puntare su di lui anche se l'offerta concreta non è stata ancora formalizzata, mentre nelle prossime ore - probabilmente già oggi - si attende una risposta del croato in merito alla recente proposta di rinnovo del contratto in scadenza tra poco più di un mese. © italyphotopress

L'Inter ha prospettato a Jorge Antun un triennale da 5,5-6 milioni di euro di parte fissa più bonus per arrivare a 7 milioni, che poi è la quota stabilita dalla dirigenza come soglia massima per gli stipendi dei calciatori, oltre a un'opzione per estendere il contratto per un quarto anno e lasciando la totalità dei diritti d'immagine a Dybala. Allo stesso tempo, è stato chiesto ulteriore tempo per arrivare all'offerta ufficiale perché l'Inter deve prima risolvere le questioni Vidal e Sanchez, fondamentali per alleggerire il monte stipendi. Prospettiva che non ha disdegnato neppure Antun, che così avrà tempo di ascoltare la Roma, che ancora sogna la Joya come colpo estivo.

Non solo Dybala, in queste ore in casa interista c'è attesa per la risposta di Ivan Perisic alla proposta di rinnovo di contratto: nell'ultimo incontro di qualche giorno fa, l'offerta era stata alzata a 5 milioni più bonus (per arrivare ai 6 chiesti dal croato) per due anni. C'è ottimismo sulla permanenza ma non va scordato che l'esterno interessa a Juventus, Chelsea e Tottenham.

Ieri intanto sono stati fatti grandi passi avanti per Mkhitaryan, accordo sulla base di un biennale da 3,5 milioni l'anno, e senza un ulteriore rilancio della Roma potrebbe diventare lui il vice Calhanoglu mentre resta viva l'attenzione su Gleison Bremer, con il difensore del Torino che - nonostante le tante proposte - avrebbe scelto di attendere l'affondo nerazzurro.