Inter-Pavard, cresce l'ottimismo: il francese non si allena, il Bayern lavora su Chalobah

IL NODO

I bavaresi hanno fatto passi in avanti per il difensore dei Blues, trattativa che potrebbe sbloccare definitivamente l'affare

© Getty Images Cresce l'ottimismo per il passaggio di Benjamin Pavard dal Bayern Monaco all'Inter. Nelle ultime ore si sono registrati importanti passi avanti nella trattativa tra i bavaresi e il Chelsea per Trevoh Chalobah: lo sbarco in Bundesliga del difensore inglese è la chiave per sbloccare l'impasse registrato negli ultimi giorni. Pavard non ha preso parte alla seduta d'allenamento di venerdì e l'ultimo confronto tra nerazzurri e Bayern è stato positivo. La fumata bianca definitiva potrebbe essere imminente.

Vedi anche Calcio Pavard, da ammiratore di Lilian Thuram a compagno del figlio Marcus L'Inter ha comunque fissato una dead-line: lunedì, o al massimo martedì. Tra le due società è tutto definito da tempo, così come tra l'Inter e il giocatore: 30 milioni più due di bonus ai bavaresi e per il francese contratto di cinque anni con un ingaggio da 4 milioni netti a stagione, con i benefici a favore dell'Inter del Decreto Crescita.

A complicare un po' le cose c'è il tecnico Thomas Tuchel, che sta frenando la partenza di Pavard scartando di fatto tutte le alternative messe finora sul piatto dalla sua dirigenza. Che sia Chalobah la carta giusta?

Le sue parole riguardo Pavard nell'ultima conferenza hanno fatto preoccupare l'ambiente: "Ha chiesto di andare via, ma la richiesta è arrivata molto tardi - ha tuonato il tedesco in conferenza stampa -. Questo è un punto, poi va considerata la situazione contrattuale. La cosa mi ha sorpreso un po', dobbiamo pensare agli interessi del nostro club quindi deve arrivare l'offerta giusta, così come dobbiamo avere noi il tempo di riuscire a trovare un sostituto. Per ora continuerò a lavorare con lui".

I rapporti col Bayern comunque sono ottimi e le notizie delle ultime ore sembrano tranquillizzare tutti.

In ogni caso, considerando che Inzaghi ha assoluto bisogno di un difensore, in casa nerazzurra è al vaglio un piano B per non ritrovarsi a mani vuote prima della fine del mercato. La prudenza però non è mai troppa: ecco perché circolano già i nomi delle possibili alternative. Uno su tutti quello dell'olandese del Torino Perr Schuurs, per cui il presidente granata Cairo chiede 35 milioni di euro e che piace anche in Premier League. E l'Inter - come riporta La Stampa - sarebbe pronta ad avanzare un'offerta nel caso l'affare Pavard non si sbloccasse nel giro di tre-quattro giorni. L'altro nome è Tanganga del Tottenham.