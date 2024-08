Inter, Palacios si avvicina: arriva la conferma dell'allenatore

DALL'ARGENTINA

Arrivano conferme dall'Argentina sull'interesse dell'Inter per il difensore: a parlare è il suo allenatore

Tomas Palacios si avvicina sempre di più all'Inter. Dopo le prime voci degli ultimi giorni, il passaggio del difensore argentino in nerazzurro sembra essere a buon punto. A confermare la presenza di una trattativa è stato Martín Cicotello, allenatore dell'Independiente Rivadavia: "Il motivo per cui Palacios non è stato convocato oggi è la sua situazione contrattuale, un suo possibile trasferimento. Per questo oggi non lo abbiamo", ha dichiarato al termine della sfida con il Talleres.

Palacios è di proprietà del Talleres ma è in prestito fino al 31 dicembre all'Independiente Rivadavia, che può far valere un'opzione per acquistare il 50% del suo cartellino per circa 2 milioni di euro. Nel frattempo, però, sembra che la trattativa si sia sbloccata, tant'è che dall'Argentina fanno sapere che la trattativa tra i club è in fase avanzata con l'Inter che è arrivata a offrire 6 milioni. Su Palacios poi c'è anche l'interesse di alcuni club inglesi ma soprattutto delle tedesche Stoccarda e Borussia Moenchengladbach, ma l'Inter sembra aver sbaragliato la concorrenza.