Inter, occhi sul talento Sarr per la difesa

MANOVRE NERAZZURRE

L'Inter ha messo gli occhi su Malang Sarr, 21enne difensore centrale del Nizza. Il francese andrà in scadenza a fine stagione e un suo passaggio in nerazzurro potrebbe essere facilitato dai buoni rapporti con il suo entourage, visto che fa parte della scuderia di Federico Pastorello, che cura gli interessi anche di Lukaku, Asamoah e Candreva. Inter, Conte rilancia Eriksen

Vedi anche inter Vertonghen parametro zero: "Ho proposte in Italia e Spagna". L'Inter nella lista Sarr potrebbe riempire la casella che verrebbe lasciata libera da Diego Godin., Il futuro dell'uruguaiano è ancora tutto da scrivere e non è certa la sua permanenza anche nella prossima stagione. L'ex Atletico non ha convinto del tutto e ha faticato a inserirsi negli schemi di Conte. Potrebbe tornare a Madrid, ma a lui è interessata anche las Mls, in particolare l'Inter Miami di Beckham.

E se Vertonghen sarebbe il sostituto ideale vista la grande esperienza internazionale, Sarr potrebbe rappresentare la giovane nvoità. Non una scommessa, comunque, visto che su di lui si dice ci sia l'interesse di diversi top club europei.