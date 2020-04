Vertonghen parametro zero: "Ho proposte in Italia e Spagna". L'Inter nella lista

La prossima destinazione di Jan Vertonghen potrebbe essere l'Italia, tappa Serie A. Il 33enne difensore centrale belga è in scadenza di contratto con il Tottenham e non ha escluso di cambiare aria a fine stagione. Romelu Lukaku non ha nascosto il piacere di poterci giocare insieme all'Inter: "Voglio continuare ad alti livelli, mi affascinano Italia e Spagna, ma voglio firmare con la squadra giusta". Unica "clausola": giocare le coppe europee.