Inter, nuovo piano per Gudmundsson: prestito molto oneroso con diritto di riscatto

RINFORZO IN ATTACCO

I nerazzurri non mollano l'islandese e studiano la formula giusta. Ma devono anche cedere: Correa e Valentin Carboni i principali indiziati

© Getty Images L'Inter non molla la pista Albert Gudmundsson e studia la formula giusta per convincere il Genoa a cedere il campione islandese, obiettivo numero 1 di Inzaghi per completare il reparto. L'ultima idea nerazzurra sarebbe di proporre al Grifone un prestito molto oneroso (si parla di 10 milioni di euro) aggiungendo un semplice diritto di riscatto e non un obbligo, anche perché sul calciatore pende un processo per violenza sessuale in Islanda. Un'operazione totale da circa 30 milioni. Una cifra del prestito importante che garantirebbe al Genoa un riscatto quasi certo.

La formula, però, non il solo ostacolo alla trattativa. Nonostante le parole di chiusura di qualche giorno fa, Marotta non ha mai abbandonato la pista Gudmundsson e ora sta cercando il tesoretto per l'affondo. Al tempo stesso bisogna fare posta nella rosa di Inzaghi. Con il Mondiale per Club di luglio non è un mistero che Inzaghi voglia 5 punte da ruotare nella lunghissima stagione e l'islandese sarebbe la classica ciliegina sulla torta. A fargli spazio dovrebbe essere Correa per il quale si cerca una sistemazione dopo il rientro da Marsiglia per fine prestito. La situazione economica, invece, potrebbe essere risolta (a malincuore) con la cessione di Valentin Carboni: con 40 milioni sarà addio certo, altrimenti potrebbe finire ancora in prestito per crescere e fare esperienza.

