Inter, Marotta: "Marcos Alonso e Gudmundsson mi sento di escluderli"

inter

Il presidente nerazzurro all'evento della presentazione dei calendari: "Siamo contenti di aver rinnovato il contratto di Lautaro"

"Innanzitutto siamo campioni in carica, siamo l'Inter, quando partecipiamo a una competizione dobbiamo fare il massimo forti della nostra storia. Non dimentichiamoci il campionato del Mondo per Club, lo faremo con grande spirito di arrivare in alto". Ospite all'evento della presentazione dei calendari, il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato così ai cronisti presenti della prossima stagione dei nerazzurri e poi ha toccato anche l'argomento mercato: "Cosa cambia l'infortunio di Buchanan? Ci dispiace per Buchanan, è giovane e dalle informazioni che abbiamo l'intervento chirurgico è riuscito molto bene. Valuteremo la completezza dell'organico, indipendentemente da chi è disponibile o meno. Marcos Alonso e Gudmundsson? Penso di escluderli, il nostro organico è già forte".

Vedi anche inter Inter, Calhanoglu: "L'addio mai stato una possibilità, resto perché lì sono felice" Parlando poi delle grandi prestazioni di Lautaro in Copa America, il numero uno nerazzurro ha "ufficializzato" il rinnovo del Toro: "Lautaro sta manifestando le qualità che aveva da ragazzo, gli mancava l'autorevolezza, che ha trovato con l'Inter. Non ha caso è anche capitano, siamo contenti di aver sottoscritto il rinnovo di contratto. Vestirà il nerazzurro ancora per qualche anno".

Poi ancora sulla stagione che sta per iniziare e sulle difficoltà di confermarsi: "Generalmente è difficile essere l'avversario da battere. Abbiamo la coccarda sul petto, gli avversari ci metteranno in difficoltà, noi ce la metteremo tutta per fare il massimo".

Infine un commento sulla decisione di Buffon di continuare in azzurro: "Sono molto felice che Buffon sia stato riconfermato, ne apprezzo le qualità umane. Credo che sia un riferimento per la nostra Nazionale, si riparte da lì. Anche da Spalletti: bisogna fare autocritica, ma il movimento deve tutelare il patrimonio".

Vedi anche inter Inter: giovedì visite mediche per Martinez, vicina la chiusura per Tessmann