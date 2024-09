Inter, niente Panathinaikos per Correa: spunta l'ipotesi Turchia

MANOVRE NERAZZURRE

L'attaccante argentino è in uscita dall'Inter ma nelle ultime ore è sfumata la pista che portava al Panathinaikos: sullo sfondo c'è la Turchia

Il futuro di Joaquin Correa non sarà al Panathinaikos. Sembrava molto vicino il passaggio dell'argentino al club greco, ma nelle ultime ore la trattativa è saltata nonostante l'accordo già raggiunto tra le parti. Il motivo? Il poco tempo a disposizione per chiudere l'affare, dato che ieri sera, 4 settembre, era fissata la scadenza per presentare la lista dei calciatori che prenderanno parte alla Conference League. Visti i tempi molto stretti, il Panathinaikosnon non avrebbe fatto in tempo a registrarlo.

Vedi anche Serie A Serie A, date e orari dalla 5a alla 13a: Juve-Napoli il 21 settembre, Inter-Milan domenica 22 in posticipo Non va, però, comunque esclusa una sua cessione. Nelle ultime ore, infatti, anche alcuni club turchi hanno mostrato interesse per Correa, il cui contratto scade a giugno 2025. L'argentino sta riflettendo sul da farsi: rimanere all'Inter partendo molto dietro nelle gerarchie o lasciare definitivamente il club nerazzurro per cominciare una nuova stagione. Nell'ultima stagione, Correa si è trasferito in prestito al Marsiglia, collezionando solamente 19 presenze e nessun gol. L'argentino non è stato inserito nella lista Champions nerazzurra e difficilmente troverà spazio in questa stagione.