Serie A, date e orari dalla 5a alla 13a: Juve-Napoli il 21 settembre, Inter-Milan domenica 22 in posticipo

© Getty Images

La Lega Serie A ha reso noti date e orari delle partite dalla quinta alla tredicesima giornata. Tanti i big match in questo arco di tempo a partire da Inter-Milan che sarà disputato domenica 22 settembre alle 20:45, il giorno dopo Juventus-Napoli che andrà in scena sabato 21 settembre. Inter-Juventus a San Siro è prevista per domenica 27 ottobre alle 18, mentre Milan-Juventus il 23 novembre alle 18.