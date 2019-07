Inter, Nainggolan potrebbe andare all'estero: la sorella conferma

09/07/2019

Riana ha pi spiegato che "Radja non è rimasto molto felice dopo le dichiarazioni dell'ad Giuseppe Marotta" ma ora è il momento di guardare avanti. Nemmneno lei può però fornire notizie precise: "Sono legatissima a lui. Neanche a me ha ancora detto in quale squadra vorrebbe andare. Piacerebbe anche a me sciogliere questo nodo".



E' la Cina in particolare a chiamare Nainggolan. Il Dalian e lo Shanghai Shenhua sarebbero pronte a farsi avanti per il Ninja: nel primo caso il mediano giocherebbe con Marek Hamsik sotto la guida tecnica di Rafa Bentez, mentre nel secondo con Stephan El Shaarawy che ha appena lasciato la Roma. L'Inter spera che l'affare vada presto a buon fine per fare cassa e incamerare liquidità utile per le operazioni in entrata (leggasi Barella, Lukaku e Dzeko).