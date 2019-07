Inter, Barella ora è a un passo: base di accordo con il Cagliari

08/07/2019

Inter-Barella , la fumata bianca è vicina. Questo l'esito dell'ultimo incontro avvenuto tra la dirigenza nerazzurra e il Cagliari , che hanno raggiunto una base di accordo per il centrocampista: operazione da 45 milioni di euro più bonus, nessuna contropartita tecnica. Ora le due parti stanno cercando la formula giusta per consentire all'Inter di dilazionare il pagamento del giocatore, che si trasferirà in prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Beppe Marotta non è partito per il ritiro di Lugano ed è rimasto a Milano proprio per continuare a lavorare sulle piste di mercato ancora da risolvere. Una di queste è quella che riguarda Barella e il faccia a faccia con il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha portato i suoi frutti, tanto che in 48 ore la trattativa si dovrebbe chiudere, con Antonio Conte che potrà avere una nuova pedina per il suo centrocampo. La prima offerta dell'Inter per il centrocampista era stata di 36 milioni più bonus, con ii sardi che ne chiedevano 50. Ora ecco l'accordo a 45 più bonus. Barella, che non è stato convocato per il ritiro del Cagliari, è dunque vicinissimo a vestire il nerazzurro. Mai avuto dubbi sulla sua scelta, ribadita più volte anche dal suo agente Alessandro Beltrami ai dirigenti nerazzurri.