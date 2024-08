Inter, Marotta: "Per la difesa cerchiamo un profilo alla Bisseck. Palacios? Niente nomi"

PARLA MAROTTA

Il presidente nerazzurro prima di Genoa-Inter fa il punto sul mercato. "Su Gudmundsson..."

© Getty Images "Gudmundsson? Più un effetto mediatico, non abbiamo mai approfondito più di tanto. Abbiamo fatto un'indagine esplorativa, ma abbiamo un organico offensivo che ci dà ampie garanzie". A pochi minuti dall'esordio dell'Inter in campionato a Marassi contro il Genoa, Beppe Marotta fa il punto sul mercato: nessuna beffa per l'attaccante islandese, approdato alla Fiorentina. Il presidente nerazzurro conferma invece la caccia a un difensore, come ha espressamente richiesto Simone Inzaghi alla vigilia. "Cerchiamo un profilo alla Bisseck, come qualità e come età - ha detto a Dazn - Stiamo seguendo una pista molto valida, Ausilio e Baccin sono molto bravi con i giovani. Stiamo lavorando senza ansia assolutamente. La rosa è di tutto rispetto. Palacios? Non faccio nomi".

Vedi anche inter Inter, il rinforzo in difesa è Palacios: ma la trattativa non è semplice

Sulle potenziali rivali: "Ci sono ancora metaforicamente dei cantieri in corso come alla Juve e al Napoli. Il Milan è già più assestato e al momento è maggiormente accreditato, ma mancano 15 giorni e possono essere fatte delle operazioni - ha detto ancora a Dazn - . Non posso essere preciso perché non conosciamo ancora bene il valore delle avversarie, noi sappiamo il nostro valore. La griglia credo sia sempre la stessa, a queste squadre aggiungerei l'Atalanta e la Roma".