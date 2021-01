Inter, Marotta: "Nessun allarme societario. Eriksen via? Stiamo lavorando"

INTER

Prima del match contro la Juventus, Giuseppe Marotta fa il punto sulla situazione societaria dell'Inter: "Posso tranquillizzare tutti, l'Inter andrà avanti con stabilità e continuità. I miei colleghi si stanno adoperando per questo. Non siamo in situazione di allarme. Suning sta vagliando le opportunità e tutto ciò è sopra la nostra testa. L'Inter è una grande società, giusto che loro agiscano nel migliore dei modi", Getty Images

Sul mercato: "Abbiamo recepito le linee guida della proprietà, non ci saranno investimenti, quindi non c'è da aspettarsi nulla di importante". L'ad nerazzurro continua: "Questo è un gruppo che va rispettato, di conseguenza c'è tanta probabilità che si possa andare avanti così. Per Eriksen si muove qualcosa in Inghilterra? Ausilio ci sta lavorando e quando ci sarà qualcosa di concreto saremo i primi a informarvi".