Inter, giovedì è il giorno giusto: visite mediche per Josep Martinez

Il vice Sommer ha un nome e un cognome: Josep Martinez. L'Inter, dopo aver raggiunto nei giorni scorsi un accordo verbale con il Genoa per il portiere classe 1998 sulla base di 13,5 milioni di euro più due di bonus, si prepara allo scambio di documenti e non è un caso che le visite mediche siano previste giovedì con lo spagnolo atteso a Milano già mercoledì sera. Si chiude dunque positivamente per il club nerazzurro una trattativa che sembrava in discesa ma che poi si era arenata sul fronte delle contropartite dopo il no di Oristanio, gradito a Gilardino, al trasferimento in Liguria (per lui ora si studiano altre soluzioni).