Inter, Marotta: "Lautaro esemplare, con il Barcellona non c'erano minimamente le condizioni per una trattativa"

"Lautaro? Il suo comportamento è stato esemplare, ha manifestato un grandissimo senso di appartenenza, evitando qualsiasi tipo di negoziazione con il Barcellona. I due club hanno avuto un confronto ma non esistevano minimamente le condizioni per aprire una negoziazione". Prima dell'esordio in Champions League a Madrid contro il Real dell'ex Mourinho, il presidente dell'Inter Beppe Marotta è tornato sul corteggiamento del club blaugrana per il capitano nerazzurro. "Lautaro rappresenta presente e futuro di questo club, per cercare di vincere servono giocatori come lui". E su Mourinho: "È la storia dell'Inter, qui ha vissuto una storia indimenticabile. Rimane nella storia dell'Inter e rimane come insegnamento per i giocatori e per tutti noi. Ancora bravo a Mourinho per quello che sta facendo con il Real Madrid".