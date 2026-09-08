Ufficiale Modena, è fatta per Belotti: indosserà la maglia numero 11

"Il Modena FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Andrea Belotti, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 e ha scelto la maglia n°11. Attaccante di caratura internazionale, a 32 anni ha già superato quota 180 gol tra i professionisti, costruendo un percorso ai massimi livelli del calcio italiano e non solo. Capitano e simbolo del Torino per diverse stagioni, ha conquistato con la maglia della Nazionale gli Europei nel 2021."