Ufficiale Modena, è fatta per Belotti: indosserà la maglia numero 11

08 Set 2026 - 17:04
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 Belotti con la maglia del Cagliari © Getty Images

 Belotti con la maglia del Cagliari © Getty Images

Andrea Belotti-Modena, tutto fatto. Il club emiliano ha ufficializzato l'approdo tra i canarini dell'attaccante campione d'Europa nel 2021. Di seguito il comunicato della società gialloblù che ripercorre le tappe della carriera del "Gallo":

"Il Modena FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Andrea Belotti, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 e ha scelto la maglia n°11. Attaccante di caratura internazionale, a 32 anni ha già superato quota 180 gol tra i professionisti, costruendo un percorso ai massimi livelli del calcio italiano e non solo. Capitano e simbolo del Torino per diverse stagioni, ha conquistato con la maglia della Nazionale gli Europei nel 2021."

"Nato a Calcinate il 20 dicembre 1993, cresce nell’Albinoleffe e nel 2013 passa al Palermo, con cui conquista subito la promozione in Serie A." - prosegue - "Nel 2015 approda al Torino, club al quale lega la parte più importante della propria carriera: in sette stagioni colleziona 251 presenze e 113 reti, diventando capitano e punto di riferimento della formazione granata. Successivamente veste le maglie di Roma, Fiorentina e Como, prima di vivere la sua prima esperienza all’estero con il Benfica, con cui scende in campo anche in Champions League. Al termine della parentesi portoghese rientra in Serie A, al Cagliari. Con la Nazionale italiana conta 44 presenze e 12 gol. Nel 2021 fa parte del gruppo azzurro che conquista UEFA EURO 2020, culminato con la finale vinta a Wembley contro l’Inghilterra."

Conclude il comunicato: "Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena FC danno ad Andrea il benvenuto nella famiglia gialloblù."

gallo belotti
modena

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