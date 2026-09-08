Avellino: con Rodriguez colloqui su richiesta dei suoi agenti

Fonti dell'Avellino calcio smentiscono che sia in dirittura d'attivo l'acquisto del 35enne centrocampista colombiano James Rodriguez, ma confermano colloqui intercorsi con l'entourage del calciatore avviati, viene spiegato, su richiesta dei suoi agenti. Interpellato in merito dai giornalisti a margine di un convegno, il presidente dell'Us Avellino, Angelo Antonio D'Agostino, si limita a un diplomatico "non credo, ma vedremo". Rodriguez è attualmente svincolato dal Montreal Impact della Mls americana, dopo aver militato nel Real Madrid a partire dal 2014 (acquistato per 80 milioni dal Monaco) e successivamente in prestito per due anni, fino al 2019, al Bayern Monaco.