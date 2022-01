Inter, Marotta: "Dybala? Abbiamo il dovere di monitorare le opportunità"

Giuseppe Marotta ovviamente contento per la vittoria della Supercoppa italiana ma, prima del match con l'Atalanta, le domande sono praticamente tutte su Dybala: "Non ero io l'amico che cercava in tribuna, anche perché ero a casa... Normale che quando un giocatore forte va a scadenza sia accostato a grandi club, quindi anche all'Inter. Abbiamo il dovere di monitorare ogni opportunità tenendo l'asticella alta, i tentativi vanno fatti con tutti".

Getty Images