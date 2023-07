Inter, Thuram è ufficialmente nerazzurro: contratto fino al 2028 per l'ex Moenchengladbach

INTER

Il francese, strappato al Milan, arriva a parametro zero e guadagnerà 6 milioni di euro l'anno

Mancava solo l'annuncio, ora è ufficiale: Marcus Thuram è un nuovo giocatore dell'Inter. Dopo la lunga giornata milanese di giovedì tra visite, idoneità sportiva e firma, con tanto di attesa per limare l'accordo con i legali, è arrivata l'ufficialità dell'approdo in nerazzurro dell'attaccante francese che è stato strappato ai cugini rossoneri. Contratto fino al 2028 per il figlio d'arte, svincolatosi a fine stagione dal Borussia Moenchengladbach e pedina a lungo seguita dalla dirigenza del club di viale della Liberazione.

Con Thuram l'Inter si è assicurata un attaccante fisico e con tanto fiuto del gol, con 13 gol e 6 assist collezionati nell'ultima stagione in Bundesliga. Il francese guadagnerà sei milioni di euro netti ma a bilancio il figlio dell'ex difensore di Juve e Parma costerà meno per via del Decreto Crescita (8 lordi il peso sulle casse nerazzurre).