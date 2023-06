Inter, è il giorno di Marcus Thuram: è arrivato a Milano per visite e firma

il colpo in attacco

Il francese strappato al Milan arriva a parametro zero: guadagnerà 6 milioni di euro l'anno

In casa Inter è il giorno di Marcus Thuram. Inseguito da due anni e vicino ai nerazzurri nell'estate 2021, l'attaccante francese è arrivato con un volo proveniente da Parigi allo scalo privato di Milano Linate. Ora direzione clinica Humanitas di Rozzano e successivamente trasferimento al Coni per le visite mediche. Nel pomeriggio poi il passaggio in sede per la firma sul contratto fino al 2028 da 6 milioni di euro netti a stagione. Thuram, che ad agosto compirà 26 anni, arriva all'Inter a parametro zero: il 30 giugno scade il contratto con il Borussia Moenchengladbach.

L'Inter si è assicurata Thuram bruciando la concorrenza del Milan. Il francese guadagnerà sei milioni di euro netti ma a bilancio il figlio dell'ex difensore di Juve e Parma costerà meno per via del Decreto Crescita (8 lordi il peso sulle casse nerazzurre). Intanto ci sono le prime indiscrezioni sul numero di maglia: al Borussia Moenchengladbach aveva il 10 e possibile che il 9 che era di Dzeko passi sulle spalle di Lukaku, che lo scorso anno aveva il 90. Un'opzione potrebbe essere il 26, il numero che Thuram veste in nazionale.