Inter, l'Arsenal su Eriksen: può partire a gennaio con lo sconto

Le frasi di Beppe Marotta nel pre-partita di Inter-Torino ("Mai trattenere chi vuole andare via") non sembrano lasciare più dubbi sul prossimo addio di Christian Eriksen all‘Inter. Il centrocampista danese, che da quando è arrivato ha giocato col contagocce ed è rimasto in panchina per tutte le ultime partite dei nerazzurri contro Real Madrid, Atalanta e Torino, è ormai fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte, con cui il feeling non è mai scoppiato. Ecco perché nel mercato di gennaio si aprono per lui le porte dell’addio e gli estimatori di certo non mancano.

Soprattutto in Premier League, dove tutti ricordano le sue prestazioni con la maglia del Tottenham e dove il club maggiormente intenzionato a fare un tentativo per acquistarlo sarebbe l’Arsenal. A riportarlo è ESPN, secondo cui una fonte vicina al club londinese avrebbe rivelato che i Gunners potrebbero avere la possibilità di acquistare il giocatore per una cifra nettamente inferiore ai 20 milioni e più sborsati dall’Inter nel gennaio del 2019 per portarlo via dagli Spurs.

L’emittente televisiva riporta che Eriksen potrebbe approdare alla corte di mister Arteta per circa 12 milioni circa di sterline, ovvero meno di 13,5 milioni di euro. Un prezzo di saldo dovuto anche allo scarso impiego riservato da Conte al danese, che avrebbe già dato la sua disponibilità a tornare in Inghilterra.

Più indietro, anche se interessate, ci sarebbero anche Manchester United e Chelsea, che però per il momento non sarebbero intenzionate, anche viste le spese delle ultime sessioni di mercato, ad affondare il colpo con i nerazzurri.

