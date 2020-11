Eriksen, Marotta chiaro: "Non tratteniamo chi vuole trasferirsi"

INTER

Il futuro di Christian Eriksen continua a tenere banco in casa Inter. "Non dobbiamo mai trattenere un giocatore che chiede di essere trasferito - ha spiegato con chiarezza Marotta -. Eriksen si sta comportando da professionista, dobbiamo fare le giuste valutazioni". "Ora è a disposizione di Conte e quello che sta facendo l’allenatore è nell’interesse del club e del giocatore- ha aggiunto -. Al momento non sono arrivate particolari richieste dal calciatore ma, al momento opportuno, dovremo sfruttare le giuste combinazioni". Getty Images

Prima della gara contro il Torino, dunque, Marotta non ha usato giri di parole per chiarire la posizione del danese. Il giocatore fatica a trovare spazio nello scacchiere di Conte e continua a mandare messaggi forti e chiari al club in vista della prossima finestra di mercato. Segnali che la società nerazzurra pare abbia colto perfettamente stando alle dichiarazioni dell'ad nerazzurro e che potrebbero portare a una cessione del trequartista. Ipotesi che Marotta lascia decisamente aperta vista la situazione del giocatore, ormai ai margini del progetto e lontano dai piani del tecnico. "Ieri Conte ha risposto in modo esaustivo - ha concluso l'ad parlando di Eriksen -. L'allenatore lo deve utilizzare quando e se lo ritiene opportuno". Parole che sembrano più d'addio che di distensione.